Via di Pagnana, chiusura temporanea per lavori

Dalle 8 di lunedì 21 marzo alle 19 di venerdì 15 aprile 2022, Via di Pagnana, solo in un tratto, sarà interessata da alcune modifiche temporanee di viabilità, al fine di consentire lavori di estensione sulla rete del gas e allaccio utenza per conto della società Toscana Energia.

Verrà posto il divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’attività che dovranno svolgersi.

Per gli utilizzatori di Via Pagnana la viabilità alternativa è garantita da Via del Crudele d'Ormicello.

Al termine delle operazioni il tratto sarà regolarmente riaperto al transito veicolare.