Volley Castelfiorentino, Cip-Ghizzani vince contro Empoli

Ottimo ritorno della Cip-Ghizzani dopo le due settimane di pausa; la squadra di Tagliagambe centra l'obiettivo prefissato e vince per 3 a 1 nella partita casalinga contro Empoli.

La partita risulta essere molto serrata già dai primi punti, come poi confermeranno i parziali finali. Le ragazze biancorosse riescono a trovare un distacco nella seconda metà dei primi due set che poi riusciranno a mantenere nonostante la continua resistenza delle avversarie. Nel terzo è invece Empoli a imporsi con una bella prova a muro, aiutata da molti errori della Cip-Ghizzani; importante tuttavia il recupero sul finale del set che però non basta. Questa reazione, tuttavia, riporta in carreggiata la squadra che riesce a conquistare l'ultimo e decisivo set.

Una partita agguerrita, con scambi lunghi e dal clima teso che forse ha fatto giocare leggermente sottotono le nostre, pur vedendo spesso delle buone intuizioni in difesa e alcuni attacchi che hanno segnato l'andamento dell'incontro.

Dato il serratissimo calendario, rivedremo la Cip-Ghizzani in campo già questo sabato per la gara contro Punto Sport.

Fonte: Ufficio Stampa