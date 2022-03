Abbandono di rifiuti, 6 verbali a Empoli tra mercato e le campagne

Prosegue con impegno e attenzione l’attività dell’amministrazione comunale e di Alia Servizi Ambientali spa contro gli abbandoni dei rifiuti in città, dal centro storico alle zone più isolate.

Gli agenti della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa insieme agli Ispettori ambientali di Alia e all'ufficio ambiente di Via Giuseppe del Papa, lavorano senza sosta.

Controlli, sopralluoghi da segnalazioni soprattutto dei cittadini, ripulitura delle aree, individuazione dei responsabili fino alla sanzione come ultima ratio, sono le azioni messe in campo per scoraggiare un fenomeno incivile purtroppo ben visibile sulle strade della città, che l’amministrazione vuole debellare e che non si esauriranno.

A febbraio 2022 i verbali in materia ambientale, redatti dagli agenti della Municipale, per abbandoni incontrollati dei rifiuti, sono stati sei (6), di cui 3 nelle Vie Piano all’Isola e Grassellino.

Gli altri tre (3) verbali sono stati emessi agli esercenti del mercato settimanale del giovedì che si svolge nella zona sportiva, per non aver adempiuto agli obblighi di raccolta differenziata.

La sanzione per questi sei verbali ammonta a 1.200 euro complessivi.

Al contempo gli ispettori ambientali nello stesso mese hanno effettuato ulteriori 88 controlli e verifiche e 44 ispezioni sull’intero territorio comunale.

Massimo Marconcini, assessore all’ambiente del Comune di Empoli, afferma: "Come ogni mese rendiamo noti i dati sugli abbandoni dei rifiuti, per far vedere ai cittadini, come giustamente loro vogliono, i controlli grazie all’attività continua degli agenti di polizia municipale e degli ispettori ambientali. È solo un inizio. Intensificheremo sempre di più le verifiche per vedere sensibilmente ridotti gli abbandoni dei rifiuti nella città. Sono fiducioso si va avanti. Ogni mese faremo uscire questi numeri e alla fine dell’anno, cercheremo di mettere visivamente su carta quante sono state le multe e dove sono state fatte. Ringrazio come sempre il contributo essenziale dei cittadini"

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa