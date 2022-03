Accordo comune-Anc per il supporto alla municipale di Ponsacco

Stipulata la convenzione tra il Comune di Ponsacco e il Nucleo provinciale ANC 18 dell'Associazione Nazionale Carabinieri a supporto della Polizia Municipale. Il Nucleo svolge compiti di presidio del territorio, attività di protezione civile e attività specifiche professionali per settori specialistici quali: telecomunicazioni in radio emergenza, droni, cinofili in ricerca di superficie, cinofili nautici, attività' nautico-fluviale, gruppo di ricerca persone scomparse, presidio antincendio per pubbliche manifestazioni ecc.

Il Presidente del Nucleo Greco Emilio, con i responsabili Franco Bianchi, Alessio Giani, Simone Chiarugi, il presidente Anc Giancarlo Mele, Moreno Dal Canto ed altri svolgeranno sul territorio le attività previste dalla convenzione che potranno essere eventualmente estese nei settori professionali sopra citati e nel settore ambientale.

“Questa convenzione rappresenta un’altra risorsa per il nostro comune perché avremo un supporto maggiore nella gestione degli eventi cittadini e un maggior presidio sul territorio” – commenta la Sindaca Francesca Brogi - “Ringrazio tutti i volontari che rappresentano un punto di riferimento imprescindibile per tutta la comunità e auguro a tutti loro un buon lavoro”.

Coloro che fossero interessati ad entrare a far parte del nucleo per le attività nel Comune di Ponsacco e solo può inviare una e-mail a presidenteancpc18.prov@gmail.com.

Fonte: Comune di Ponsacco