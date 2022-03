Al Palazzo delle Esposizioni si riunisce il Distretto Economia Civile di Empoli

Il Distretto di Economia Civile di Empoli torna a far parlare di sé. Tutti i soggetti aderenti si riuniranno lunedì 21 marzo 2022, alle 18, al Palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra.

L’incontro metterà al centro della discussione il regolamento dei beni comuni e il progetto ‘Empoli food 2030’, in cui è nato anche ‘Zero sprechi’.

Valentina Torrini, assessora alle politiche sociali del Comune di Empoli, spiega: "Amministrare in modo condiviso con i cittadini è possibile. Per questo all'interno del Distretto dell'Economia Civile stiamo elaborando nuovi progetti, come il regolamento dei beni comuni, che ci consentiranno di sperimentare davvero questa opportunità. Lunedì approfondiremo la bozza di regolamento che abbiamo predisposto e già discusso nella commissione consiliare e presto contiamo di presentarla alla città".

Il Distretto di Economia Civile di Empoli è non solo un luogo per ripensare lo sviluppo locale in chiave sostenibile e dunque civile attraverso la collaborazione e la partecipazione attiva di tutte le realtà che vivono sul territorio, siano esse aziende, soggetti economici, terzo settore o istituzioni.

È anche un laboratorio dentro il quale lavorare in maniera condivisa mettendo al primo posto la difesa dell’ambiente, l'inclusione sociale e lo sviluppo di comunità, dando forza ad un nuovo modello economico.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa