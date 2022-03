Centenario Fucini, al Niccolini in scena lo spettacolo "Le veglie di Neri"

Lo spettacolo dal titolo "Le veglie di Neri", adattamento e regia Giovanni Guidelli, con: Giovanni Guidelli, Francesco Grifoni, Mirko Batoni, Tiziana Giuliani e Alessio Sardelli, mette in scena paesi e figure della campagna toscana con "...l'importanza della veglia, del racconto, dell’affabulazione, di questa tradizione perduta nel tempo".

L'appuntamento è per venerdì 18 marzo 2022, alle ore 21, a San Casciano in Val di Pesa, al Teatro Niccolini. Questo lavoro è nato per i 100 anni dalla morte di Renato Fucini (25 febbraio 1921), poeta, scrittore, toscano, attento osservatore delle tradizioni della Toscana.

"Le Veglie di Neri" sono diciotto racconti di come fosse la vita a fine ‘800 nelle campagne toscane: qui l'affresco di una terra contadina, rurale, povera, popolana, attraverso pennellate di poesia, nel dialetto toscano.

Si tratta di quadri viventi scritti con un cuore poetico e romantico, con la nostalgia di una vita fatta di ristrettezze, di povertà, ma anche di semplicità e dignità. Ecco che prendono forma figure tracciate con pochi ma sapienti tratti, intrise di dignità: a volte miserabili, ma di grande spirito.

Renato Fucini ci fa conoscere un'altra Toscana: che forse è quella più autentica.

Per info telefonare al Teatro al numero 055 8256388, oppure al cellulare 393 9829857, o inviare una e-mail a: teatroniccolini@gmail.com

