Controlli in viale Buozzi, due denunce a Empoli

Ancora controlli nell'area della stazione (piazza Don Minzoni, viale Buozzi) a Empoli da parte della polizia. Ieri pomeriggio è giunto anche il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Toscana.

Al controllo di tutte le persone al parco e sulle panchine sono state sottoposte 18 persone, di cui uno non in regola con il permesso di soggiorno. Per questo è stato poi denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Controllato anche un 26enne, cittadino italiano residente a Pistoia, con a carico precedenti di polizia, tossicodipendente, che nel mese di novembre 2021 era stato sottoposto a foglio di via obbligatorio dal Comune di Empoli per 3 anni. Il soggetto pertanto veniva denunciato alla autorità giudiziaria per non aver ottemperato al divieto.