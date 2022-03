Corso triennale gratuito per operatore in sala bar, come partecipare in Valdinievole

Il panorama dell'istruzione scolastica della Valdinievole successivo alla terza media si amplia con un ulteriore tassello grazie a una nuova opportunità a Pescia per chi vuole affacciarsi nel mondo del lavoro attraverso la ristorazione.

La Regione Toscana ha da poco finanziato un corso triennale IeFP (acronimo di Istruzione e Formazione Professionale), erogato da Formatica Scarl, che consentirà di ottenere una qualifica 3EQF di livello europeo come operatore della ristorazione con specializzazione in sala bar, subito spendibile nel mondo del lavoro.

Il corso – gratuito proprio grazie ai fondi regionali – inizierà a settembre. Intanto sono già aperte le iscrizioni: a questo proposito è possibile rivolgersi a Formatica Scarl (telefono 050580187, email istruzionetriennale@formatica.it). Referente è Anna Maria Curatolo, contattabile alla mail curatolo@formatica.it.

“SA.BAR”, questo il titolo del corso triennale, prevede la realizzazione di un intervento formativo della durata complessiva di 3168 ore, suddivise in 1184 ore di formazione teorica (di cui 45 ore di accompagnamento), 1184 ore di formazione laboratoriale e 800 ore di alternanza scuola-lavoro. Questo vuol dire che che per ogni annualità sarà prevista l’erogazione di 1056 ore di formazione. Ai corsisti sarà offerto un valido mix di teoria e pratica: oltre a specifici focus dedicati all’asse linguistico, scientifico, storico-sociale, gli iscritti potranno approfondire i vari aspetti del mondo della ristorazione.

Riassumendo: creazione di un’attività ristorativa (30 ore), lavoro in team (20 ore), sicurezza sui luoghi di lavoro (30 ore), elementi di merceologia e trattamento materie prime (30 ore), allergeni ed intolleranze (25 ore), caffetteria (70 ore), allestimento buffet (60 ore), cibo, vino e birra (40 ore),banqueting e cucina di sala (55 ore), organizzazione sala-bar (160 ore), cocktail analcolici e di tendenza (55 ore), preparazione snack (40 ore), prime colazioni (40 ore), la figura dell’operatore (25 ore).

"L’obiettivo – spiega il CEO di Formatica, Marco Guastini – è quello di rendere gli allievi persone adulte e responsabili, in grado di esercitare occupazioni nell’ambito del settore dei servizi nel settore della ristorazione, in ristoranti, alberghi o mense. Questi percorsi triennali, tra l’altro, consentono di assolvere l’ obbligo di istruzione e il diritto-dovere all’istruzione professionale. Siamo soddisfatti per questa possibilità concessa dalla Regione che rafforza ulteriormente la nostra presenza in Valdinievole dove, a Ponte all'Abate, abbiamo già un corso IeFP di acconciatori le cui iscrizioni sono aperte per il prossimo triennio, ospitato in una sede che abbiamo aperto in partnership con l'agenzia formativa Per-Corso".

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, il corso è rivolto a giovani di età inferiore ai 18 anni. Il corso adotterà metodologie didattiche diverse da quelle scolastiche tradizionali sfruttando piuttosto il coinvolgimento e la forza didattica delle esperienze realmente vissute. Anche gli strumenti usati saranno prettamente multimediali, sarà fornito ad ogni allievo un tablet a titolo gratuito grazie al quale potranno sperimentare l’apprendimento attraverso la gamification.

Senza dimenticare la prestigiosa collaborazione col CNR di Pisa, attraverso il progetto Avatar sviluppato dall’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa in linea con il programma europeo Guadagnare Salute, atto a promuovere stili di vita e comportamenti in grado di contrastare il peso delle malattie croniche degenerative, di grande impatto epidemiologico e mantenere e migliorare il benessere psicofisico degli adolescenti e futuri adulti cittadini.

Infine i corsisti prenderanno parte anche a degli incontri coi volontari dell’associazione antimafia Libera, attraverso il progetto “Estate Liberi”, che prevede campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie.

Fonte: Formatica Scarl