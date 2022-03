Picchielli e Galli (Lega): "A Empoli regna la delinquenza"

"Da sempre - affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega - il tema relativo alla sicurezza dei cittadini, è sempre stato al centro della nostra attenzione. Ecco, dunque che non deve essere assolutamente minimizzato l'accorato e condivisibile grido d'allarme dei residenti di una zona di Empoli [zona stazione, ndr] che denunciano la totale invivibilità, stante la costante ed ingombrante presenza di spacciatori ed il ripetersi di atti delinquenziali di vario genere. Una situazione intollerabile che, nonostante l'impegno delle Forze dell'Ordine, stenta ad essere contrastata in modo adeguato. In tutto ciò crediamo, dunque, che chi amministra la città debba dare risposte concrete e tempestive, ovviamente secondo le sue competenze, a persone che si sentono quotidianamente accerchiate da malintenzionati. Il problema esiste, è sotto gli occhi di tutti ed è fondamentale che debba essere risolto; nessuno ha la bacchetta magica, ma neppure riteniamo giusto che le problematiche vengano, colpevolmente, trascurate."

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa