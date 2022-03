Fotovoltaico su tetti agricoli, Coldiretti: "Opportunità per vivai pistoiesi"

L’annuncio dei bandi per finanziare l’installazione di pannelli fotovoltaici sopra i tetti di serre, stalle e fabbricati agricoli darà un’opportunità indispensabile per ridurre i costi energetici anche nei vivai pistoiesi e per tutte le aziende agricole. “Si tratta –spiega Coldiretti Pistoia- di 1,5 miliardi di euro per la realizzazione di pannelli per gli impianti fotovoltaici sulle coperture di fabbricati, ma senza consumare suolo come auspicato da Coldiretti”. è stato il Ministro delle politiche Stefano Patuanelli darne notizia. La misura consentirà l'installazione di pannelli fotovoltaici su una superficie complessiva pari a 4,3 milioni di mq per 0,43 GW, spiega Coldiretti.

Una prima importante risposta alla mobilitazione Coldiretti, che da tempo si batte sul tema a sostegno delle campagne, nell’interesse degli agricoltori e dei consumatori senza consumare terreno fertile.

“L’accesso ai finanziamenti, una volta che i bandi saranno messi a punto, costituirà una grande opportunità per le imprese florovivaistiche, agricole e zootecniche pistoiesi che potranno avvantaggiarsi del contenimento dei costi energetici tramite i pannelli solari, senza però il bisogno di sottrarre terreno alle attività –spiega Coldiretti-. La decisione arriva in un momento di forti tensioni internazionali che, come si può vedere, stanno mettendo a rischio gli approvvigionamenti, perciò riteniamo possa portare grandi vantaggi all’intero Paese che potrà beneficiare di una fonte energetica rinnovabile e pulita riducendo la dipendenza energetica e permettendoci di essere meno esposti ai rischi dell’inflazione”.

Fonte: Coldiretti - ufficio stampa