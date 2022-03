Incidente tra un'auto e una bicicletta in via Elsa Morante a Santa Croce sull'Arno quest'oggi a mezzogiorno e mezzo. Pare che l'impatto sia avvenuto contro un'auto guidata da una donna. Sul posto la Pubblica Assistenza di Fucecchio con un'ambulanza. Il ferito è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso di Empoli.