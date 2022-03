Incidente in un cantiere edile a Pietrasanta: ferito 34enne

Giornata nera per il lavoro in Toscana. Questo pomeriggio un operaio di 34 anni è rimasto infortunato mentre era al lavoro in un cantiere edile a Fiumetto di Pietrasanta. L'uomo, dell'Europa dell'Est, si sarebbe procurato un trauma al rachide e diverse contusioni. Il 34enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Versilia. Sul posto, sul litorale della Versilia, i tecnici della Prevenzione sul lavoro per gli accertamenti.

Si tratta del terzo incidente sul lavoro avvenuto oggi in Toscana, di cui uno mortale. Questa mattina un uomo ha perso la vita nel Grossetano mentre stava svolgendo alcuni lavori in un'azienda agricola. Sempre questo pomeriggio, un altro incidente sul lavoro ha coinvolto due operai a Sansepolcro, per i quali è intervenuto l'elisoccorso Pegaso.