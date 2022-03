Incidente mortale a Cerreto Guidi, 37enne si ribalta con l'auto

Un altro incidente mortale a Cerreto Guidi. Alcuni giorni fa, nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16, una donna di 37 anni è uscita fuori strada nei pressi di via Torribina a Poggio Tempesti a bordo della sua Audi A3 nei pressi di una curva.

Del fatto è stato possibile rendersi conto solo nelle prime ore del mattino. Alle 6 circa sono giunti i soccorsi nel vigneto, dove l'auto si era ribaltata più volte. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Cerreto Guidi e i sanitari inviati dal 118. I soccorritori si sono subito accorti che erano passate alcune ore dall'incidente.

La 37enne è stata estratta dalle lamiere ma purtroppo non era più possibile fare niente. Il pm di turno ha disposto il sequestro della salma per gli accertamenti di rito a medicina legale a Firenze.

Sembra ieri ma si tratta invece di alcuni mesi fa, parlando di una tragedia simile proprio a Cerreto. In quella occasione, in via Piave, perse la vita il 21enne Devinson Bregu. Anche in quel caso la sua vettura uscì fuori strada per poi schiantarsi contro un albero.