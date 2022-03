La Croce Rossa di Empoli cerca giocattoli per i bambini in fuga dall'Ucraina

La Croce Rossa di Empoli cerca giocattoli per i bambini in fuga dal conflitto ucraino.

Su richiesta del Comitato Regionale Toscana di Croce Rossa Italiana siamo a chiedere alla popolazione donazioni di giocattoli che verranno portati al Mecafir di Firenze. Proprio il Mecafir da qualche giorno infatti è stato allestito come centro di prima accoglienza.

Sono molte sono le mamme scappate dal conflitto con i bambini, che dopo al trauma della fuga da una guerra si trovano in un posto nuovo e con persone che non parlano la loro lingua. Per questo chiediamo dei giochi, che non conoscono barriere linguistiche e che permetteranno ai Volontari impiegati di far giocare i bambini, per far passare loro almeno qualche ora in allegria, mentre le madri svolgeranno tutta la burocrazia necessaria.

I giochi saranno raccolti presso la nostra sede negli orari di apertura, in Via Arnolfo di Cambio 60, Empoli, e verranno via via portati al Mecafir. Consigliamo a chi volesse fare questo tipo di donazione di chiamare prima al numero di telefono della sede 0571 526538.

Oltre alla raccolta di giocattoli continua la raccolta di medicinali presso le farmacie che hanno aderito alla nostra iniziativa. Per donare dei farmaci basta recarsi presso una delle farmacie e dire al farmacista di voler donare dei farmaci per l’emergenza ucraina. Le farmacie sono:

Farmacia Comunale 1, Via dei Cappuccini, 18, 50053 Empoli FI

Farmacia Comunale 2, Via Raffaello Sanzio n° 199 (all'interno del Centro commerciale Coop) 50053 Empoli (FI)

Farmacia Stefanelli, Viale Cento Fiori, 23, 50056 Montelupo Fiorentino FI

Farmacia Colatorti di Antonio Colatorti E C SNC, Via delle Olimpiadi, 26/28, 50053 Empoli FI

Farmacia Pietramarina, Via Pietramarina, 33, 50059 Spicchio-Sovigliana FI

Farmacia Bolognesi, Via Val d'Orme, 83, 50053 Pozzale-Case Nuove FI

I medicinali raccolti verranno poi portati al centro raccolta regionale della CRI di Prato, da dove poi sono trasportati con autocarri alla destinazione finale.

Ultima ma non certo per importanza la possibilità di fare una donazione in denaro. Questo tipo di donazione servirà alla Federazione Internazionale di Croce Rossa per aiutare chi è ancora coinvolto nel conflitto. Con il denaro raccolto si potranno infatti acquistare beni direttamente sul territorio, favorendo anche l’economia locale.

Per le donazioni in denaro sono possibili queste modalità:

Al link: dona.cri.it/emergenzaucraina

Bonifico: Beneficiario: Associazione della Croce Rossa Italiana ODV

Banca: Unicredit SPA, Agenzia Via Lata 4 – 00186 Roma

IBAN: IT93H0200803284000105889169

BIC SWIFT: UNCRITM1RNP

Causale: EMERGENZA UCRAINA

SMS SOLIDALE

Con il numero solidale 45525 con un semplice SMS dal proprio telefono cellulare o con una chiamata da rete fissa:

• 2 euro al 45525 con SMS inviato da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali;

• 5 e 10 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali;

• 5 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.

Donazioni in contanti:

Per chi volesse fare delle donazioni in contanti si può rivolgere alla nostra sede in Via Arnolfo di Cambio 60, a Empoli, specificando che la donazione viene fatta per l’emergenza ucraina. Settimanalmente faremo avere le donazioni raccolte a Croce Rossa Italiana.

Vogliamo anche informare chiunque abbia dei profughi in casa che deve chiamare la Questura di Firenze al numero 055 49771 per poter fare l’identificazione. Sarà cura della prefettura poi dare le giuste indicazioni.

Per qualsiasi domanda o dubbio sull’emergenza ucraina abbiamo attivato una mail apposita a cui potete scrivere: emergenzaucraina@criempoli.it .

Fonte: Croce Rossa Empoli