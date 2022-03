La Rsa di Orentano compie 10 anni: grande festa con i nonni della struttura

Grande festa oggi alle 15 ad Orentano. Si è infatti tenuta la festa e la S. Messa presieduta dal Vescovo mons. Andrea Migliavacca per la ricorrenza dei dieci anni dall'apertura della Rsa e CD Madonna del Rosario di Orentano gestita dalla Fondazione 'Madonna del soccorso' Onlus. La struttura venne, infatti, inaugurata il 4 Marzo 2012 dall'allora Vescovo mos. Fausto Tardelli, attuale Vescovo di Pistoia. Hanno partecipato all'iniziativa, oltre al Vescovo, al parroco ed ad altri sacerdoti, anche gli anziani ospiti della struttura e - ad adeguata distanza ed all'aperto - i loro familiari, il personale, religiosi e religiose, i volontari nonchè il dott. Franco Dono Direttore della Società della Salute Empolese-Valdarno-Valdelsa che ha portato anche i saluti della Direzione sanitaria della Asl Toscana Centro, il Sindaco di Castelfranco Gabriele Toti, il Sindaco di Fauglia Alberto Lenzi ed il Sindaco di S. Maria a Monte Ilaria Parrella. Il Vescovo, appena arrivato, si è recato a salutare i nonni della struttura; a seguire ha salutato le autorità e - quindi - ha avuto inizio la S. Messa. Durante l'omelia mons. Andrea Migliavacca ha sottolineato l'importanza del servizio alla persona ed all'uomo che caratterizza il nostro ente che segue tanto i bambini quanto gli anziani'.

In questi dieci anni di attività è stato svolto un grande servizio di alta qualità a favore degli anziani assistiti con apprezzamento di tutti. L'ente, di ispirazione cattolica, ha portato a termine, nell'anno 2018, anche l'ampliamento della Rsa che, originariamente autorizzata per 30 posti, ne accoglie attualmente 80 in regime residenziale ed altri in regime diurno. La struttura è accreditata e convenzionata con la Asl Toscana Centro con la quale è in essere una collaborazione proficua che si è realizzata anche nella partecipazione all'attivazione dell'Hub vaccinale di Fucecchio nella scorsa estate ed in altri servizi resi dell'ante di Orentano a favore dell'intero territorio.

Il Direttore della Società della Salute dott. Franco Doni ha sottolineato: 'L'importanza della collaborazione maturata con la Fondazione che si è resa disponibile in tanti ambiti e settori, anche in pandemia, a favore del territorio'.

Il nuovo presidente della Fondazione rag. paolo Orsucci ha voluto ringraziare: 'Il Vescovo per la fiducia e la vicinanza sempre espressa, tutto il personale, laico e religioso, altamente qualificato per la dedizione che dedicano al loro servizio, particolarmente delicato soprattutto negli ultimi due anni, ai volontari ed ai familiari tutti che - soprattutto in contingenza Covid-19 - hanno collaborato fortemente comprendendo anche tutte le misure restrittive adottate per la protezione dei nonni'.

Nel suo saluto il Sindaco di Castelfranco Gabriele Toti si è detto 'Soddisfatto di avere nel Comune un ente che - nato dalla collaborazione tra realtà cattoliche e pubbliche - riesce a dare un servizio di grande qualità sia agli anziani che ai bambini'. È stata una bella serata di condivisione e gioia che ha rallegrato gli animi dopo due anni particolarmente delicati per le strutture socio-sanitarie. Al termine è seguito un brindisi tra tutti gli intervenuti.

