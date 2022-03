Mercato di Fiori di Pescia, Cia Toscana chiede incontro a Giani e Saccardi

Grande preoccupazione della Cia Toscana per il futuro del Mefit, il Mercato dei Fiori di Pescia, a rischio chiusura, prevista per il prossimo mese di giugno.

Struttura di riferimento anche per 500 produttori agricoli – dalla Valdinievole e Pistoiese fino alla Versilia - per una stima di circa 4 mila addetti e relative famiglie. Oltre alle altre figure professionali presenti: commercianti, trasportatori, operatori dei servizi per oltre 600 aziende.

Per verificare tutte le azioni possibili per salvare il Mefit, la Cia Toscana ha richiesto un incontro urgente con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, e con la vicepresidente e assessore all’agricoltura Stefania Saccardi.

“Si chiede – sottolinea il presidente Cia Toscana, Valentino Berni - che la Regione Toscana sia impegnata nella salvaguardia del Mefit e delle sue attività, nella consapevolezza che la sua eventuale chiusura, da scongiurare, determinerebbe un danno economico e sociale di enorme portata non solo per Pescia ma sul piano regionale ed oltre”.

La struttura è passata nel patrimonio del Comune di Pescia nel 2016, a seguito di specifica legge della Regione Toscana che nel frattempo ne era diventata proprietaria. In questo contesto fu sottoscritto un apposito “accordo di programma” tra Regione e Comune al fine di definire gli obiettivi e gli interventi necessari per la messa a norma della struttura.

Anni di mancata manutenzione ordinaria e straordinaria unita ai cambiamenti normativi in materia di sicurezza e di antincendio, hanno determinato una grave situazione di carenza in termini di requisiti di idoneità all’uso della struttura.

