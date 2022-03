Incidente di una minicar a Orentano nel primo pomeriggio di oggi. Pare che l'auto si sia capovolta in una curva all'ingresso del paese. Il fatto è avvenuto in via Ponticelli poco prima delle 16 di oggi, venerdì 18 marzo. Sul posto la Pubblica assistenza di Castelfranco, i carabinieri e i vigili del fuoco per il recupero del mezzo. Non sono ancora note le generalità della persona o delle persone coinvolte nello scontro.