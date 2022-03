Montespertoli apre agli eventi, redatto il calendario 2022

In tutto il territorio montespertolese gli eventi non mancheranno. Le attività delle associazioni e dell'Amministrazione Comunale si sono coordinate per valorizzare la strategia di promozione turistica e culturale di Montespertoli al fine di attrarre numerosi visitatori e turisti così da rendere unica l'esperienza di soggiorno nell'Empolese Valdelsa.

É stato quindi redatto un calendario annuale, utile sia per raccontare a chi non la conosce la ricchezza degli eventi del territorio sia per consentire al turista, come al cittadino, di orientarsi attraverso le varietà di iniziative nel corso dell'anno.

"Finalmente possiamo presentare il calendario unico degli eventi di Montespertoli. Si tratta di un lavoro impegnativo e corposo che ha permesso di mettere nero su bianco i ben 65 eventi, suddivisi per mensilità nell'arco di tutto l'anno. Negli scorsi mesi abbiamo chiesto a tutte le associazioni del territorio di progettare e identificare le date delle iniziative in programma in modo tale da coordinare e distribuire la grande quantità e varietà di eventi culturali di questo paese." spiega l'Assessore alla Cultura, Alessandra De Toffoli "Tra gli eventi organizzati dall'Amministrazione, ricordiamo la Mostra del Chianti, che torna nel consueto periodo a cavallo tra fine maggio e inizio giugno, il neo evento Weekend in Cantina, Montespertoli Musica Estate e A Veglia sulle Aie di Montespertoli. Sulla copertina del calendario abbiamo volutamente inserito un'immagine di Amedeo Bassi, di cui quest'anno ricorrono i 150 anni dalla nascita. Saranno infatti organizzate una serie di iniziative, tra cui concerti, mostre e presentazioni, per ricordare e celebrare il famoso tenore dalla voce d’acciaio”

"Voglio ringraziare tutte le associazioni del territorio che si sono impegnate ad organizzare e definire in anticipo i loro eventi. Avere un calendario unico e condiviso ci permette non solo di evitare il più possibile sovrapposizioni ma è anche un valido strumento per valorizzare una strategia di promozione turistica/culturale del nostro paese" aggiunge il Sindaco, Alessio Mugnaini.

Il calendario degli eventi sarà distribuito nelle prossime settimane in forma cartacea nei vari punti di aggregazione del territorio e presso l'Ufficio Turistico (piazza Machiavelli, 13). Sarà inoltre possibile consultare una copia digitale dal sito del Comune di Montespertoli e dal sito VisitMontespertoli.it.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa