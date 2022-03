Musica, il 'Morabeza World Tour' approda a Empoli

Conto alla rovescia per l’evento più atteso della stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni Ferruccio Busoni, una coproduzione con l’associazione Mosaico.

Non sarà solo un grande concerto, ma un grande spettacolo, un vero e proprio incontro tra culture musicali e letterarie: al teatro Excelsior, via Ridolfi, 75 e per la prima volta a Empoli, mercoledì 6 aprile 2022, alle 21, salirà sul palco il ‘Morabeza world tour’.

Protagonista Tosca, cantante, attrice, eclettica artista con un’innata propensione alla ricerca e alla sperimentazione, collaboratrice negli anni di artisti italiani come Ivano Fossati, Nicola Piovani, Ennio Morricone, Chico Buarque, Ivan Lins, Riccardo Cocciante, Lucio Dalla, Renzo Arbore, Renato Zero e Ron, con cui vince il Festival di Sanremo nel 1996.



L’appuntamento empolese è una tappa del tour mondiale ‘Morabeza’, che toccherà Parigi, Barcellona, Algeri, Dubai, Abu Dhabi, Strasburgo, Lisbona, New York, Los Angeles e molte altre grandi città disseminate nei quattro continenti.

Nell’atmosfera di colore e di calore di un immaginario salotto sudamericano, Tosca, attraverso un dialogo continuo con i suoi musicisti ci conduce nel mondo dei suoni che ha amato, quello che la rappresenta ora e quello che è stato per lei un modello.

Esercita il suo amore restando fedele a ciò che le è caro, ritrovando e ritrovandosi attraverso la musica che ha determinato le sue scelte artistiche. Intimo, raffinato, contaminato, contemporaneo, nato da un progetto della stessa Tosca e prodotto e arrangiato da Joe Barbieri con la regia di Massimo Venturiello, Morabeza al suo interno contiene canzoni originali, rivisitazioni in chiave attuale di classici della musica dal mondo, brani della tradizione che permettono a Tosca di giocare con la sua voce in cinque lingue.



Poggiato su tre solidi elementi, ricerca, lingua e suono, lo spettacolo costruisce un ponte fra la radice italiana e le musiche d’altrove. Francese, portoghese, arabo, italiano e romanesco: una colorata giostra poliglotta che celebra l’intreccio e la contaminazione fra i popoli, l’accoglienza e l’ascolto come via di salvezza per l’uomo, oltre all’amore e alla sua declinazione meno complessa e più immediata, la passione, centro nevralgico di tutte le canzoni dello spettacolo.

L'intero concerto sarà un viaggio nel quale ogni canzone è una tappa, e dove la narrazione di Tosca è la strada che le unisce. Sul palco, accanto a sé, Tosca avrà Giovanna Famulari, brillante polistrumentista (al violoncello, le percussioni e il pianoforte), Massimo de Lorenzi alla chitarra classica, Elisabetta Pasquale al contrabbasso e Luca Scorziello alla batteria, Fabia Salvucci come vocalist.



«Come Centro Busoni abbiamo la fortuna di riuscire, da anni, ad accogliere nei nostri cartelloni i maggiori interpreti della musica classica a livello internazionale, ma oggi siamo particolarmente orgogliosi nel vedere il nome di Empoli nella lista delle numerose tappe del tour Morabeza, che tocca alcune delle più importanti città del mondo – afferma Lorenzo Ancillotti, direttore dell’Ente di piazza della Vittoria - Siamo molto persuasi dell’importanza di esplorare e ad offrire al nostro pubblico occasioni di ascolto diverse dalla cosiddetta musica classica; lieti quindi di proporre incursioni nella musica jazz, popolare, d’autore e di qualsiasi altro genere, purché di assoluta qualità. Morabeza è il frutto di anni di studi e ricerche da parte di artisti straordinari, guidati dalla competenza e dalla passione di Tosca, considerata una delle maggiori artiste italiane».



Gli fa eco Alessandro Bartolozzi, direttore artistico dell’associazione Mosaico, che sostiene: «collaborare con il Centro Busoni per unire le risorse economiche e umane al fine di offrire spettacoli di eccellente livello artistico anche in repertori diversi dalla musica classica è per noi una virtuosa e consolidata tradizione. Siamo molto convinti che Empoli mostrerà tutto il proprio calore nei confronti di questi di artisti di primissimo ordine».





Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa