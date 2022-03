Parte la Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo di Cigoli

Ci siamo, la XXII edizione della Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo di Cigoli sta per scattare: sarà ancora il Circolo Arci Gori a costituire il cuore pulsante della Mostra, che vedrà la compartecipazione del Centro Commerciale Naturale di Ponte a Egola- Cigoli, il coordinamento di San Miniato Promozione e la collaborazione dell’amministrazione comunale. Si tratta del primo appuntamento del neonato progetto “San Miniato – Tartufo tutto l’anno”, voluto da San Miniato Promozione per promuovere il territorio e le sue eccellenze attraverso i suoi tartufi: in ordine di stagione il marzuolo (o bianchetto) primaverile, il nero estivo e il pregiato bianco autunnale, re incontrastato della Mostra Mercato che si svolge nel centro storico negli ultimi tre weekend di novembre. Questo, invece, il programma di sabato 19 e domenica 20 marzo: sabato intanto verrà inaugurata la tipica mostra di modellismo ferroviario a cura del Gruppo Amici del Treno Cigoli, giunta alla 26° edizione (apertura alle 10). La sera, inoltre, sarà possibile cenare al ristorante “I giorni del tartufo” al circolo Gori (sempre con prenotazione al numero 3475079284). Domenica 20, invece, la mostra mercato entra nel vivo: alle 10.30 taglio del nastro e apertura degli stand espositivi coi prodotti tipici di aziende locali di eccellenza e mercatino dell’artigianato; questo vuol dire che sarà possibile acquistare il tartufo marzuolo fresco di San Miniato e abbinarci un vino locale e/o un prodotto della norcineria locale, che è conosciuta e apprezzata nel mondo. Alla stessa ora riapre l’esposizione dedicata al ferromodellismo e si potrà anche prenotare una visita guidata al borgo con Discover San Miniato (telefonare al 3341578567). Alle 10.30 andrà in scena anche una dimostrazione di escavazione del tartufo a cura dell’Associazione Tartufai, che verrà ripetuta alle 15. Detto che sia a pranzo che a cena sarà possibile mettersi a tavola per gustare il marzuolo (sempre con prenotazione), alle 15.30 ci sarà un cooking show con lo chef Marco Nebbiai (con degustazione gratuita di piatti col marzuolo), mentre alle 18 nella Chiesa di San Rocco si esibirà il soprano Sevilay Bayoz. Così il suggestivo borgo sanminiatese che porta il nome di uno dei suoi figli più celebri (Lodovico Cardi detto “Il Cigoli”) si animerà nuovamente con la sua tradizionale kermesse dedicata al marzuolo, dopo due anni di stop causa pandemia. Un’iniziativa – che si inserisce all’interno del calendario di “San Miniato – Tartufo tutto l’anno” - che vuol inaugurare una stagione di valorizzazione del territorio attraverso tre delle sue eccellenze, come spiega il presidente di Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini: “ Grazie alle collaborazioni con le associazioni e le istituzioni locali -sottolinea Gabbanini - riusciamo a coordinare iniziative di livello come questa a Cigoli, punto di partenza di un progetto che vogliamo implementare e valorizzare. L’unione fa la forza e noi siamo sempre a disposizione per promuovere San Miniato”.

Fonte: Ufficio Stampa