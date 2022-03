Addio a Pietro Fioravanti, avvocato di Pietro Pacciani

Se ne vanno i protagonisti della vicenda giudiziaria che ha tenuto attaccati gli italiani ai teleschermi per anni, quella del Mostro di Firenze. Ieri è morto a 87 anni l'avvocato Pietro Fioravanti, storico avvocato di Pietro Pacciani, contadino di Mercatale condannato in primo grado e poi assolto in appello. Pietro Fioravanti era originario di Ascoli Piceno ed è stato insegnante di filosofia prima di praticare l'attività forense. Domani, secondo quanto racconta La Nazione, si terranno i funerali alla chiesta dei Sette Santi a Firenze.