Pineider, esuberi di 9 addetti per l'eccellenza dell'incisione a Bagno a Ripoli

Esternalizzazioni di produzione ed esuberi in Pineider, dal 1774 una delle eccellenze fiorentine nell’incisoria, nella stampa a rilievo, e anche nella pelletteria e nell’oggettistica. Ieri l’azienda (controllata da Rovagnati da cinque anni) ha comunicato al tavolo con Filcams Cgil e istituzioni di Bagno a Ripoli l’intenzione di esternalizzare alcune produzioni (tra cui, si teme, la stamperia, cuore storico dell’azienda) e creare così 9 esuberi di personale (in tutto, lavoratori e lavoratrici dell’azienda sono oltre 30, tra lo stabilimento di Vallina e il negozio in piazza Rucellai a Firenze).

La Filcams Cgil non ci sta: c’è stato uno sciopero di lavoratori e lavoratrici con un presidio davanti al negozio in piazza Rucellai a Firenze. “Chiediamo all’azienda – ha detto Chiara Liberati di Filcams Cgil – di rinunciare all’intenzione di creare esuberi esternalizzando, e di non svuotare un marchio storico fiorentino riducendo la qualità delle produzioni tipografiche. Lavoratori e lavoratrici soffrono per il rischio di perdere il lavoro ma anche per quello di veder svilito un brand iconico. Vogliamo proteggere non solo i posti di lavoro ma anche una eccellenza dell’artigianato del lusso fiorentino che rischia di essere svuotata di qualità e competenze. Questa vertenza è una ferita per Firenze, Pineider è Firenze e, verso le prossime mosse dell’azienda, interesseremo le istituzioni locali. Senza risposte la mobilitazione andrà avanti”.

“Siamo al fianco dei lavoratori, due giorni fa abbiamo già incontrato i sindacati e i rappresentanti dell’azienda, ci mettiamo a disposizione per individuare insieme tutte le soluzioni possibili per continuare a garantire l’occupazione e la tradizione di un marchio storico”. Lo afferma il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini.

“Preoccupano le parole espresse dall’azienda sui potenziali esuberi e sul possibile avvio della procedura di mobilità per 9 lavoratrici e lavoratori – afferma Casini -. Voglio sperare però di avere davanti dirigenti capaci e competenti, con alle spalle un grande gruppo solido come quello di Rovagnati, che sanno comprendere il valore delle maestranze di Pineider e non vogliono perderle. Sono quindi convinto che ci siano ancora delle strade per evitare gli esuberi e consentire che alcune fasi di produzione, come la stamperia, vengano mantenute all’interno”.

Dopo un primo tavolo con il Comune, le rappresentanze sindacali e l’azienda aperto nei giorni scorsi, sono in programma altri incontri.

“Faremo anche una visita al centro di produzione di Vallina – aggiunge Casini - Come amministrazione comunale, insieme alle altre istituzioni cittadine e regionali, siamo pronti a dare una mano per salvaguardare l’occupazione e la produzione. Pineider è un’azienda di grandissima eccellenza, vi operano professionisti di assoluta competenza, considerati una manodopera di altissima qualità. Un patrimonio, non solo dell’azienda, ma di tutto il territorio, a cui ci impegniamo a dare futuro”.