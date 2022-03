Ponte sullo Staggia intitolato a Don Aldo Ceccherini a Poggibonsi

Sarà formalmente inaugurato sabato prossimo, 19 marzo, il ponte “Don Aldo Ceccherini”. L’attraversamento sul torrente Staggia nei pressi della Chiesa di San Giuseppe è stato infatti intitolato al parroco poggibonsese, su richiesta promossa da tanti cittadini e presentata dalla parrocchia di San Giuseppe e dall’associazione “Chiesina e”, a testimoniare il ricordo profondo che di lui nutre la comunità poggibonsese.

Una richiesta accolta dall’amministrazione quale modo per imprimere nella memoria storica della città la figura di Aldo Ceccherini, nato a San Gimignano il 14 ottobre 1921 e morto a Poggibonsi l’8 giugno 2013, persona molto legata alla città, già parroco della Parrocchia di San Giuseppe, della quale ha fatto un punto di aggregazione, supporto e accoglienza aperto a tutti, anche ai non frequentanti la parrocchia. Un modo per ringraziarlo per quanto fatto a nome dell’intera comunità di Poggibonsi.

L’intitolazione sarà accompagnata da una cerimonia alla presenza del sindaco David Bussagli e di Don Renzo Dainelli, organizzata dalla Parrocchia di San Giuseppe nell’ambito delle iniziative ogni anno proposte per la festa di San Giuseppe che termineranno domenica 20 marzo.

Dopo l’intitolazione la cerimonia proseguirà in Chiesa con la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Cardinale Augusto Paolo Lojudice.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa