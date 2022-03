Rapina in via Tornabuoni, arrestato 38enne dalla polizia

La notte scorsa la polizia di Firenze ha arrestato un cittadino marocchino di 38 anni ritenuto responsabile di una rapina messa a segno intorno alle 2.15 in via de’ Tornabuoni.

Secondo quanto ricostruito dalle volanti della Questura di Firenze la vittima, un 50enne di origine straniera, stava passeggiando in strada quando sarebbe stato avvicinato dall’aggressore che, dopo averlo improvvisamente afferrato con forza per le braccia, avrebbe tentato di portargli via il portafoglio dalla tasca dei pantaloni.

Per fare questo, il rapinatore avrebbe poi colpito con un pugno il malcapitato riuscendo così ad allontanarsi con in mano il bottino.

Le volanti sono subito intervenute: una è andata a soccorrere la persona aggredita mentre un’altra si è messa sulle tracce del fuggitivo rintracciato dopo pochi istanti tra via del Moro e via delle Donne.

Il rapinatore ha ignorato l’ALT della Polizia mettendosi a correre ancora più velocemente per le strette vie del centro.

Gli agenti lo hanno inseguito a piedi senza perderlo mai di vista bloccandolo definitivamente in vicolo Chiasso Degli Armati insieme ad un’altra pattuglia.

Una volta fermato il 38enne ha anche tentato invano di disfarsi della refurtiva, recuperata poi dai poliziotti e restituita al legittimo proprietario che non ha riportato lesioni.