Riscaldamento spento in anticipo nelle strutture di Certaldo

Impianti di riscaldamento presenti sul territorio comunale, a esclusione degli edifici previsti dall'art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 74/2013 (case di cura cliniche, scuole materne e asili nido etc) spenti a partire dal primo aprile 2022, ovvero in anticipo di due settimane rispetto al 15 aprile, limite previsto per i territori che ricadono in zona climatica D. E' quanto stabilito con l'ordinanza 38 del 17 marzo 2022 dal Comune di Certaldo.

Oltre che in un’ottica di attenzione alle problematiche ambientali e di promozione e sostegno di iniziative dedicate al risparmio energetico e all’incentivazione degli stili di vita sostenibili, il Comune di Certaldo ha ritenuto, come altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, di attuare questo provvedimento anche considerate le attuali tensioni geopolitiche e le loro già percepibili conseguenze sulla consistenza e sul costo degli approvvigionamenti energetici, nel contesto degli andamenti climatici stagionali al momento prevedibili e valutata conseguentemente la necessità di attuare iniziative pubbliche immediate che si integrino ai comportamenti individuali che tutti i cittadini possono autonomamente porre in essere, al fine di ridurre i consumi di energia da fonti non rinnovabili.