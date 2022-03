Scoperta bisca clandestina a Prato grazie al fattorino del take away

È stato grazie al fattorino di un take away che i finanzieri e gli agenti della polizia municipale di Prato sono riusciti ad entrare all’interno di un immobile nel quale era stata organizzata una vera e propria bisca clandestina.

Tutto ha avuto inizio alcune settimane prima, allorché i militari e gli agenti in servizio sul territorio notavano un insolito viavai di persone che, in orario notturno, entravano ed uscivano da un edificio dove hanno sede gli uffici di un’azienda di pronto moda.

Gli uffici erano al piano primo di una palazzina accessibile attraverso un portone ed una porta blindata, entrambe attentamente vigilate tramite impianti di videosorveglianza.

Tuttavia gli operanti non desistevano e, approfittando in tarda serata dell’uscita dallo stabile di un commesso che aveva appena consegnato del cibo, riuscivano a introdursi rapidamente all’interno, sorprendendo cinque uomini che tentavano goffamente di nascondere l’attrezzatura da gioco e il denaro contante.

Evidente, da subito, la destinazione a sala da gioco dei locali, per la presenza di due tavoli con cassetti portatessere,

cartelli scritti in ideogrammi orientali riportanti le regole per il gioco, carte, dadi da gioco e tessere di Mahjong, il tradizionale gioco molto diffuso tra la comunità cinese.

Inoltre, i cinque presenti - gravati da precedenti di polizia e penali, anche gravi e specifici - non avevano niente a che fare con la ditta locataria degli uffici.

Durante le attività di controllo sono stati complessivamente rinvenuti e sequestrati circa 8.000 euro in contanti, utilizzati per il gioco, 8 stecche e quasi 300 tessere da Mahjong, 200 dadi da gioco e 32 mazzi di carte da gioco.

L’organizzatore, unico a detenere le chiavi di accesso all’immobile, un uomo di origini orientali di circa 40 anni, è stato denunciato alla Procura della repubblica presso il Tribunale di prato per aver agevolato l’attività illecita; gli altri quattro, anch’essi orientali, tutti di età compresa fra 35 e 45 anni, sono stati denunciati per la partecipazione.