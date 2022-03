Sfrecciano su scooter rubato, due under 14 fermati dalla Municipale

È stata la giovanissima età di conducente e passeggero di uno scooter a mettere in allarme la Polizia Municipale: troppo giovani per guidare un mezzo di cilindrata 250 . E infatti il mezzo è risaltato rubato. È successo mercoledì pomeriggio. Gli agenti del Reparto Antidegrado si sono insospettiti quando hanno visto sfrecciare due giovanissimi in sella a uno scooter di cilindrata 250. Sono quindi scattati i controlli sul veicolo e nello stesso tempo l'inseguimento dei due ragazzini. Il sospetto è risultato fondato: dagli accertamenti è emerso che lo scooter era stato rubato il 1° marzo. Gli agenti hanno quindi bloccato e messo in sicurezza i due giovanissimi che sembravano non essersi resi conto della gravità delle loro azioni. I due, di età inferiore ai 14 anni e quindi non imputabili, sono stati affidati ai genitori dopo aver avvisato la Procura dei minori. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.