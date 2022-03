Sistemi di sicurezza: l'importanza delle termocamere a infrarossi

Per tenere al sicuro il proprio ambiente domestico o gli edifici adibiti all’attività lavorativa si può oggi contare su diversi sistemi di sicurezza ed alcuni di questi sono basati sull’installazione e sull’impiego delle termocamere a infrarossi. Nata nel 1800, la termografia ha rivoluzionato il nostro modo di approcciarsi a diversi settori, tra cui quello della sicurezza. Al fine di comprendere quali sono i vantaggi delle termocamere è utile conoscere il loro meccanismo di funzionamento e le loro principali caratteristiche.

Cos’è e come funziona la termocamera a infrarossi?

Quando si parla di termocamera infrarossi, come quella che è possibile trovare sul portale di RS Components, leader nella fornitura di questa tipologia di dispositivi e altri strumenti tecnici, si fa riferimento ad una particolare macchina fotografica in grado di rilevare l’energia termica emessa da persone e oggetti. Questo strumento rileva ed analizza la luce infrarossa, la quale non rientra nello spettro che l’occhio umano è in grado di percepire. Il preciso meccanismo di funzionamento di queste macchine fotografiche è complesso, ma può essere riassunto spiegando che ogni termocamera a infrarossi fornisce all’utilizzatore finale un’immagine termica, ottenuta dalla precisa conversione in un segnale elettrico del fascio di luce infrarossa analizzato dall’apparecchio.

Per rendere più semplice l’analisi dei dati e la comprensione dell’immagine termica mostrata è stato stabilito per convenzione che le aree calde sono rappresentate con i colori giallo e rosso, mentre le aree fredde sono rappresentate dai colori blu e viola. In questo modo diventa facile derivare la temperatura delle varie aree oggetto di analisi e individuare le principali fonti di calore, notando anche se esse sono stabili o in movimento. Dalla descrizione del funzionamento di questi dispositivi si possono intuire i molteplici utilizzi che essi possono avere e i vantaggi che il loro impiego ci può offrire.

Termocamere a infrarossi nel settore della sicurezza

Sviluppate inizialmente per essere impiegate in ambito militare, le macchine fotografiche termografiche sono attualmente utilizzate in diversi ambiti, tra i quali spiccano il settore della sicurezza e quello dell’edilizia. Nei sistemi di sicurezza queste termocamere sono sfruttate per rilevare le intrusioni, individuando fonti di calore anomale in movimento.

I sistemi di sicurezza con termocamere possono essere installati sia per proteggere la propria abitazione, sia per mettere al sicuro la merce e i macchinari negli edifici adibiti alle attività lavorative. Rispetto ad altri dispositivi di sicurezza, le macchine fotografiche a infrarossi risultano essere più affidabili e hanno un costo più accessibile, nonostante non abbiano nulla da invidiare a dei sistemi di sicurezza più sofisticati.

Principali caratteristiche delle macchine fotografiche a infrarossi

Il mercato attuale offre ai clienti la possibilità di scegliere tra diversi modelli. Per mettere a confronto i vari dispositivi disponibili in commercio è utile prendere in esame le loro caratteristiche principali. La prima caratteristica da valutare è il range di temperatura al quale la termocamera è in grado di funzionare: in genere per un impiego nei sistemi di sicurezza non bisogna per forza rivolgersi all’acquisto di modelli che raggiungono i valori estremi del range di misurazione, ma è sufficiente puntare anche sui modelli con range di misurazione più ristretto.

Altre due caratteristiche da considerare nella propria analisi sono la risoluzione del display e la risoluzione del rilevatore. I modelli più avanzati offrono un’elevata risoluzione in entrambi i casi ed il prezzo dei dispositivi tende a crescere al migliorare di questi parametri. Tenendo conto dell’impiego che si vuole fare della termocamera, è bene non sottovalutare la distanza minima di messa a fuoco, parametro essenziale per la costruzione di un sistema di sicurezza efficiente. Alcuni modelli dispongono inoltre di un sistema di riconoscimento facciale che sfrutta un apposito termometro a infrarossi, sistema che torna utile se si è alla ricerca di una termocamera da usare come dispositivo di sicurezza.