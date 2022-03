Teatro Era e Villa Crastan, approvati studi di fattibilità

La Giunta Comunale di Pontedera, guidata dal sindaco Matteo Franconi, ha approvato gli studi di fattibilità per tre progetti, oggetto di finanziamento con fondi Pnrr ( Piano nazionale di ripresa e resilienza ). Due sono legati a interventi di riqualificazione energetica: per il teatro Era l'importo previsto è di 534mila Euro, mentre per analoghi interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico della saletta Carpi, sede del cinema Agorà, il progetto prevede investimenti per 250mila Euro.

Il terzo progetto prevede invece una proposta di intervento per il restauro e la valorizzazione del giardino di Villa Crastan, immobile storico ubicato nel centro cittadino di proprietà comunale, che in passato ha ospitato la biblioteca. Il finanziamento richiesto in questo caso, sempre nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza, è di 570mila Euro.

Il progetto prevede il restauro, la riqualificazione e la manutenzione straordinaria della vegetazione e del disegno del giardino, il restauro delle componenti architettoniche e monumentali, interventi di ottimizzazione sugli impianti per accrescere risparmio idrico ed efficienza energetica. L'obiettivo, nelle intenzioni dell'Amministrazione Comunale, è quello di porre le premesse per il rilancio della fruizione del giardino di Villa Crastan, ridandogli un ruolo come luogo accessibile a tutti e restituendo alla città un complesso a scopi culturali e ricreativi.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa