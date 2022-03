Tessile, visita del sindaco alla Martin Group di Martignana

Hanno fatto visita alla Martin Group di Martignana il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini e l'assessore Paolo Vignozzi, un modo per manifestare il supporto dell'amministrazione comunale alle realtà presenti sul territorio, e capire le

esigenze per la gestione delle nuove tecnologie 4.0.

Durante l'incontro si è parlato di sviluppo tecnologico, d'innovazione e di nuove proposte. Martin Group è un'azienda specializzata nella produzione di macchinari per il settore tessile tra i quali l'accoppiatura di tessuti e pellami; negli ultimi anni si è concentrata nell'introduzione di una gamma di prodotti in ottica 4.0, un modo per facilitare il lavoro dei dipendenti e lo sviluppo di un nuovo sistema produttivo e gestionale da remoto.

Fonte: Ufficio Stampa