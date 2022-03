Tour in busnavetta per conoscere i cantieri aperti a San Casciano

Con un percorso itinerante, in viaggio tra i cantieri di San Casciano, a bordo del bus navetta “Muoversi in comune”, messo a disposizione dall’azienda Ricci Bus, il sindaco Roberto Ciappi ha presentato poche ore fa alcuni dei principali investimenti progettati e portati avanti nell'ambito del piano delle opere pubbliche per una spesa complessiva che supera i 3milioni di euro. Riqualificazione del tessuto urbano, potenziamento dei servizi a tutela della sicurezza del cittadino, sostenibilità ed edilizia scolastica, viabilità e servizi cimiteriali sono i settori in cui in questa fase dell’agenda istituzionale si concentrano maggiormente gli interventi che la giunta Ciappi sta portando a termine per migliorare la qualità della vita del territorio e offrire risposte concrete alle esigenze dei cittadini.

Un milione e 300mila euro circa è l'importo stanziato interamente dall’amministrazione comunale finalizzato a realizzare il secondo stralcio del secondo lotto del nuovo cantiere comunale e delle nuove sedi dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri Forestali. L’opera che si concluderà entro l'estate prevede il completamento e l'ampliamento del manufatto esistente, situato nell'area del Bardella. È stata la prima tappa del percorso che ha portato il primo cittadino ad illustrare nello specifico il cantiere che mira al completamento dell'edificio, destinato ad offrire una sede permanente ai Vigili del Fuoco, punto di riferimento per tutta l'area del Chianti. “La porzione, attualmente al grezzo, ospiterà la Caserma dei Vigili del Fuoco - spiega il sindaco - e sarà costituita al piano terra da una sala centralino, un'aula didattica, un magazzino, servizi igienici e spogliatoi, al primo piano sono state predisposte due camere a due posti letto e due camerate da quattro posti letto ciascuna, il volume che costituisce il prolungamento del prospetto est è destinato anch’esso ai Vigili del Fuoco e ospiterà un'autorimessa per il ricovero di autopompe serbatoio e i necessari veicoli”. Per quanto riguarda il secondo volume l'ampliamento è destinato alla realizzazione della Caserma dei Carabinieri forestali.

Il sopralluogo ha permesso di fare il punto anche sui lavori di via Borromeo. “È nel tratto compreso tra l’incrocio con via Pellizzari e Villa Borromeo - continua il sindaco - che abbiamo previsto di realizzare una banchina pedonale per il potenziamento della sicurezza stradale”. L'opera pubblica, che ha richiesto un investimento del valore di 340mila euro, cofinanziato dalla Regione Toscana nell'ambito di uno specifico bando sulla Sicurezza, comprende la realizzazione di banchine e marciapiedi sull’intera asse stradale e dei sottoservizi e a conclusione un intervento di asfaltatura del piano viario. “Il restringimento della carreggiata, determinato dalla presenza della banchina - precisa - sarà importante anche per disincentivare l’alta velocità che in questa zona del capoluogo è un fenomeno ricorrente tanto che allo studio ci sono altri strumenti e soluzioni che cercheremo di mettere in atto per arginare e prevenire tutti i rischi legati alla velocità”.

Aprire la nuova scuola dell’infanzia del Bargino entro l’anno. È l'obiettivo che si è posta l'amministrazione comunale con la prosecuzione dei lavori per la nuova costruzione del plesso scolastico nell'area adiacente all'attuale asilo, in grado di ospitare 50 bambini, distribuiti in due sezioni. Per un importo di circa un milione di euro, finanziamento statale erogato con le risorse del bando Periferie, la scuola comincia a prendere forma. La struttura è caratterizzata da ampie finestre e lucernari, spazi dedicati all'attività didattica e laboratoriale, è circondata da un'estesa zona a verde immersa nella campagna chiantigiana e sarà corredata da un'area a parcheggio aperta, a disposizione di tutta la comunità.

“Contiamo di concludere l’opera pubblica entro il 2022 - fa sapere il sindaco - la nuova scuola bella e sicura, realizzata secondo i moderni criteri di sostenibilità, punta a confermare una delle eccellenze di questo territorio che si lega ad una politica dell'edilizia scolastica in armonia con l'ambiente e a misura di bambino”. “Riteniamo prioritario dare continuità ad un impegno consolidato nel nostro territorio che si inserisce nel solco di una politica scolastica che viene da lontano – aggiunge – sostenere e valorizzare le piccole grandi scuole nelle frazioni, provviste di cucine interne per la somministrazione di pasti espressi agli studenti, rafforza il senso di comunità, costituisce un importante fattore di inclusione che concorre alla tenuta sociale”.

L’ultima tappa del percorso tra i cantieri si è tenuta al cimitero della Romola dove l’opera pubblica è alle battute finali. Per la risistemazione e l'ampliamento del camposanto di campagna, che ha richiesto un investimento pari a 200mila euro, il Comune è intervenuto con la realizzazione di 200 ossari e 50 loculi. “I cimiteri di campagna conservano la memoria dei nostri cari - conclude il sindaco - è importante averne cura e tutelarli dai segni del tempo con un programma di manutenzioni che risponda alle crescenti necessità dei cittadini, anche per il cimitero di San Casciano abbiamo progettato un nuovo ampliamento per la realizzazione di 170 ossari”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino