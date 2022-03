Transizione energetica, il piano di Scandicci per le colonnine in città

Sistemi di mobilità alternativa e veicoli elettrici sono un passaggio fondamentale per accelerare il processo di transizione energetica. Per questo motivo il Comune di Scandicci sta adottando un piano per l’aumento dei punti di approvvigionamento per auto e moto elettriche o per veicoli ibridi plug in, che prevede lo studio dei luoghi più idonei e più utili alle ricariche in tutto il territorio, ed un bando pubblico per assegnare ad un gestore privato la fornitura elettrica, oltre all’installazione di eventuali nuove colonnine nei luoghi indicati; con lo studio fissato dal piano saranno anche individuate le tipologie di ricarica da utilizzare nel territorio, con particolare riferimento agli standard delle prese elettriche, in uniformità con le scelte effettuate a livello di area metropolitana.

Il piano dell’Amministrazione Comunale considererà anche la presenza di esercenti privati interessati a fornire servizi di ricarica per veicoli pubblici nel territorio. In attesa dell’attuazione del piano, l’Amministrazione Comunale riserva l’utilizzo delle due colonnine di ricarica sotto al Municipio alle auto elettriche dell’Amministrazione Comunale, sospendendo il servizio di erogazione pubblica adottato negli anni passati come forma d’incentivo all’utilizzo di mezzi ad emissioni zero: la scelta di abbandonare questa tipologia di servizio è stata fatta in considerazione dell’aumento dei costi energetici, oltre che del numero sempre crescente di auto elettriche in città che richiede un sistema strutturato ed economicamente sostenibile di approvvigionamento.

“Ci prepariamo ad affrontare al meglio la trasformazione della mobilità in città, con un futuro sempre più orientato verso sistemi di trasporto alternativi e veicoli elettrici – dice l’assessora all’Ambiente Barbara Lombardini – la transizione energetica farà bene alla salute del nostro pianeta nei prossimi decenni, ma il beneficio alla qualità dell’aria che respiriamo nelle nostre città sarà immediato. Il piano che stiamo predisponendo per le ricariche elettriche nel nostro territorio comunale tiene conto di un parco veicoli che si trasformerà rapidamente, con un numero di mezzi elettrici sempre maggiore: per questo motivo è necessario abbandonare le soluzioni adottate quando l’acquisto di un’auto elettrica era una scelta pionieristica, per dare risposte concrete alle nuove esigenze che ben presto avremo tutti noi per muoverci”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa