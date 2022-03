Ucraina, corteo per la pace e raccolta materiali di prima necessità a Cerreto Guidi

Cerreto Guidi dice no alla guerra. Si è svolta, nei giorni scorsi, nelle vie del centro una manifestazione che ha visto la partecipazione dell’Amministrazione comunale e delle associazioni del territorio. Tanti i cittadini di ogni età che si sono uniti al corteo che è sfilato nelle vie del borgo mediceo per poi giungere in Piazza Vittorio Emanuele II.

Molti gli interventi, fra gli altri quello del Senatore Dario Parrini, che si sono alternati ai brani interpretati dalla Scuola di Musica MMI Toscana che richiamavano alla pace. Sulla piazza campeggiavano una grande bandiera arcobaleno e il tappeto della pace cucito a mano dalle Dame all’uncinetto. Numerosi anche i bambini presenti all’iniziativa che è stata plaudita dal Sindaco Simona Rossetti.

“La nostra comunità ancora una volta si è dimostrata unita e solidale- ha dichiarato il Sindaco- Tutte le associazioni erano presenti, le parrocchie e i cittadini. Non ci sono parole per esprimere quello che sta succedendo. Speriamo che presto si interrompa questo fiume di sofferenza. Ringrazio le istituzioni presenti e tutti coloro che sono intervenuti in questo momento di riflessione”.

Per dare un seguito più concreto alla manifestazione contro la guerra, l’Amministrazione comunale e tutte le associazioni si sono messe al lavoro per una raccolta di beni di prima necessità, di prodotti per l’igiene personale, di farmaci, di coperte e di sacchi a pelo da inviare alla popolazione ucraina.

Per farlo sono stati attivati dei punti di raccolta su tutto il territorio:

PALAZZINA DEI CACCIATORI, Cerreto Guidi - via Saccenti,2 (sabato 9-13 e 16-19)

PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA, Bassa- via Puccini,1 (da lun. a sab. 9-12)

CIRCOLO “Tozzini”, Lazzeretto - via 2 Settembre,107 (merc. 16-19 e ven. 9,30-12,30)

PARROCCHIA, Stabbia - via della Chiesa,9 (giov. 15-17 e dom. 9-11,30)

Ogni settimana la Pubblica Assistenza di Fucecchio ritirerà il materiale per trasferirlo direttamente nei centri di raccolta al confine con l’Ucraina.

Tante le associazioni del territorio che si stanno mobilitando con il Comune, in favore della raccolta: la Pro Loco, la Contrada di Porta Caracosta, la Contrada di Porta Fiorentina, la Contrada di Porta al Palagio, la Contrada di Santa Maria a Pozzolo, l’Associazione CCN Buontalenti, le Parrocchie di Cerreto Guidi, di Bassa, di Lazzeretto e di Stabbia, il Circolo “Pietro Tozzini” di Lazzeretto, il Circolo Arci di Cerreto Guidi,il Basket Cerreto, la Pallavolo Cerretese, Cerretese Calcio, Mimose, Avis Cerreto Guidi, Semplicemente Onlus, la Scuola di Musica MMI Toscana, le Dame all’Uncinetto, l’Associazione culturale “La Maschera”, la Pubblica Assistenza di Fucecchio e Stabbia, la Caritas, la Misericordia di Cerreto(punto di raccolta a Empoli).

Si tratta di un elenco di partenza a cui si può aggiungere chiunque per arricchirsi ulteriormente.

Da menzionare, inoltre, lo Scatolificio Sabatini di Gavena, lo Scatolificio Effe Emme di Stabbia e lo Scatolificio Mancini di Gavena che hanno messo generosamente a disposizione delle scatole per poter contenere il materiale da raccogliere.

“Ringrazio le associazioni, le contrade e le Parrocchie per l’immediata disponibilità che hanno fornito- aggiunge il Sindaco- si coglie in tutta la nostra comunità il desiderio di dare aiuto alla popolazione ucraina e di mettersi a disposizione con generosità per far giungere un contributo a tante persone in difficolta”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa