UniStraSi, due iniziative dedicate alla cultura russa

Mercoledì 23 marzo l’Università per Stranieri di Siena dedica due iniziative alla cultura russa.

Alle ore 17 sarà proiettato il documentario “Processo alla memoria” di Konstantin Goldenzweig (TvRain – Russia) dedicato alla storia di "MEMORIAL”, ong fondata dal Premio Nobel Andrej Sacharov, da Arsenij Roginskij, Lev Ponomarëv e da altri attivisti per i diritti civili, da oltre trent’anni impegnati in Russia nella riabilitazione della verità sulle vittime delle repressioni in epoca sovietica.

Negli ultimi anni “Memorial” ha conosciuto una crescente censura da parte delle autorità russe, fino alla liquidazione definitiva con sentenza del 28 febbraio 2022. Il film, attraverso materiali d’archivio e interviste, ripercorre la storia della ong.

Dopo il saluto del rettore Tomaso Montanari, il documentario sarà introdotto da Giulia Marcucci e Giorgia Rimondi. Interverrà Marco Sabbatini, docente di lingua e letteratura russa all'Università di Pisa.

La proiezione in russo, con sottotitoli in italiano, si svolgerà in aula magna.

Alle ore 14.30, in aula 22, sarà presentata la traduzione dal russo a cura di Cinzia De Lotto del libro di Jurij Karjakin Dostoevskij e l’Apocalisse, uscita nel 2021 nella collana Masterskaja20 per WriteUp. Interverranno, oltre alla curatrice Cinzia De Lotto, Giulia Marcucci e Marco Sabbatini, direttore della collana Masterskaja20.

"ll 23 marzo sarà una giornata dedicata alla Russia, alla sua grande letteratura e alle sue voci libere”, sottolinea Giulia Marcucci, docente di lingua e traduzione russa, “alle 14.30 presentiamo Dostoevskij e l'Apocalisse, recentissima traduzione di Cinzia De Lotto dell'originale rilettura di Jurij Karjakin dell'opera di Dostoevskij, e alle 17 presentiamo un reportage sulla storia del Memorial Internazionale, una ong fondata alla fine degli anni Ottanta dal premio Nobel Sacharov, dallo stesso Karjakin e altri. Parlare nello stesso pomeriggio di Dostoevskij, di Karjakin, che è stato un intellettuale dall'instancabile impegno civile, del Memorial e dei suoi attori sarà un'occasione importante di dialogo, per questo abbiamo deciso di aprire la proiezione alla cittadinanza".

Per accedere all’università è necessario il green pass. L’ingresso in aula magna è contingentato secondo la normativa vigente. E’ consigliato prenotarsi all’indirizzo: comunicazione@unistrasi.it

Fonte: Università per Stranieri di Siena - Ufficio stampa