A Borgomanero sfida importante per l'Use Computer Gross

Riparte il campionato e l’Use Computer Gross torna a viaggiare. Domenica alle 18, la squadra di coach Corbinelli è impegnata sul campo di Borgomanero (arbitri Gallo di Monselice e Rodi di Vicenza), squadra che viaggia all’ultimo posto della classifica e che ha un roster giovanissimo. “E’ una partita complessa e difficile – attacca il tecnico biancorosso – viene dopo una pausa che, se da un lato ci ha interrotto il ritmo, dall’altro ci ha consentito di ricaricare le batterie e recuperare qualche problema di natura fisica. Al di là di questo troviamo un gruppo molto giovane e che atleticamente sta bene, un gruppo del quale serve avere il giusto rispetto senza guardare più di tanto la classifica. Specie sul loro campo, sono temibili ed in attacco hanno grande talento. Hanno inserito di recente anche un giocatore e quindi servirà massima attenzione anche a non farli accendere, perché vivono di parziali e di energia. Da parte nostra dovremo essere bravi a mettere in campo la nostra esperienza e riuscire a dettare i ritmi della partita”.

Anche ai fini della classifica, il match riveste grande importanza per i biancorossi che arrivano da una serie di quattro vittorie consecutive e che, con tutte la cautele del caso, potrebbero vedersi aprire nuovi ed interessanti scenari. Dopo questa gara, oltretutto, arriveranno due partite interne e questo fa capire che i due punti a Borgomanero potrebbero rivestire davvero una grande importanza.

La partita, come sempre, sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lnp Pass.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa