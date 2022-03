Continuano i controlli di polizia durante la movida fiorentina: 4 sanzioni per vendita di alcolici

Proseguono i controlli disposti dal Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma nei luoghi caratteristici della movida fiorentina.

Nella serata di ieri la squadra amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze ha sanzionato due esercizi pubblici nella zona di oltrarno per aver venduto alcolici da asporto, perlopiù birra e cocktail, dopo le ore 21.00 in violazione del regolamento relativo alle misure di tutela del centro storico Unesco.

Sanzionati anche due mini market nell’area del centro da parte della squadra amministrativa del Commissariato di P.S. “San Giovanni”: uno è stato sanzionato per la vendita di alcolici in bottiglia dopo le ore 24 con una multa da 6.666, 27 euro, l’altro per aver venduto alcolici a minori è stato sanzionato con 333,33 euro.