Coronavirus Toscana, 5489 contagi

Contagi 19 marzo, dati in lieve calo

Contagi 19 marzo. I nuovi casi registrati in Toscana sono 5.489 su 32.319 test di cui 7.543 tamponi molecolari e 24.776 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,98% (61,0% sulle prime diagnosi). Sono questi i dati resi noti in anticipo dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in anticipo rispetto al bollettino quotidiano della Regione con tutti i dati completi. Rispetto a ieri si registra un calo dei nuovi contagi.

Il presidente ha anche reso noti i dati relativi ai vaccini somministrati che raggiunge in Toscana il numero di 8.769.018 di cui 2.332.197 dosi booster.