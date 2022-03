Elezioni Forte dei Marmi, oltre ai cugini Murzi e Buratti si aggiunge l'ex carabiniere Alaimo

Si sta per completare la rosa di candidati sindaco per il Comune di Forte dei Marmi, dove si vota quest'anno. Oltre al sindaco uscente Bruno Murzi, candidato per una lista civica, e il deputato Pd Umberto Buratti (già sindaco tra il 2007 e il 2012), si aggiunge anche l'ex luogotenente dei carabinieri congedatosi l'anno scorso dopo aver diretto per 19 anni la stazione locale. Giuseppe Alaimo ha presentato la sua candidatura quest'oggi con il movimento Centro.

Una piccola curiosità: nella sfida ci sono due cugini, Buratti e Murzi. Quest'ultimo durante la giunta Buratti ricoprì il ruolo di assessore. Adesso sono invece avversari.