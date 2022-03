I vertici nazionali dei Vigili del Fuoco in visita al Comando di Pisa

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 18 marzo 2022, i vertici nazionali del Corpo dei Vigili del Fuoco si sono recati in visita presso il Comando dei vigili del fuoco di Pisa, presenti il Sottosegretario al Ministero dell’Interno On. Carlo Sibilia, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso Pubblico e della Difesa Civile Pref. Laura Lega, il Capo del CNVVF Ing. Guido Parisi, il Direttore Centrale per la Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile Pref. Cinzia Guercio ed altre Istituzioni e figure di vertice del Ministero dell’Interno e della Direzione Regionale VVF Toscana.

Nel corso della visita, guidata dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Pisa, ing. Nicola Ciannelli, è stato illustrato il funzionamento del “Centro di Formazione Nazionale U.S.A.R. (Urban Search And Rescue)” allocato presso lo stesso Comando e particolarmente attivo nella preparazione di figure altamente specializzate nel soccorso in scenari complessi.

Al termine della visita, gli intervenuti hanno espresso la propria soddisfazione per i risultati finora raggiunti e sentito incoraggiamento per le sfide future.