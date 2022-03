Oltre 3000 persone alla marcia per la pace organizzata da Rondine Cittadella della pace con il sostegno del Comune di Arezzo. Il corteo è partito questa mattina alle 9 nel piazzale del centro commerciale Setteponti. Inizialmente vi erano circa 1500 persone, ma all'arrivo si sarebbe raggiunta quota 3000. Nel corteo tanti stranieri, tanti ucraini, ma anche tanti russi, oltre agli studenti.

Erano presenti il presidente di Rondine Franco Vaccari, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e molte altre personalità tra cui il senatore Riccardo Nencini. All'arrivo era presente il presidente delle confederazione delle Misericordie Domenico Giani appena tornato dall'Ucraina. Previsto poi un collegamento con la senatrice a vita Liliana Segre.

"Rondine ci ha insegnato a trasformare i conflitti e a disarticolarli - ha detto Serghej, ceceno di origine -, sono molto felice di essere qui a partecipare a questa marcia e a lanciare un messaggio di pace". La marcia procederà fino a Rondine, dieci chilometri dal capoluogo, accompagnata da un clima freddo e ventoso. Arrivo previsto intorno alle 12.

"Sono rimasto stupito dalla forza soprattutto di donne e di bambini - ha detto Giani -, ora è importante preparare gli uomini alla pace così come Rondine, di cui sono stato uno dei fondatori, fa da anni. Il mondo cambierà dopo questa guerra ma di certo è fondamentale che le diplomazie facciano il proprio lavoro perché la via diplomatica è l'unica per superare questa crisi".