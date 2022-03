Provoca un incendio boschivo dopo un abbruciamento irregolare

I carabinieri forestali di Figline e Incisa Valdarno hanno effettuato un controllo in località Cafaggio, nel comune di Greve in Chianti, per accertamenti su una segnalazione di un incendio.

L'incendio boschivo aveva interessato un'area di circa duemilaquattrocento metri quadrati di bosco ceduo, a prevalenza di specie quercine, posto a margine di area agricola coltivata a vigneto. Dagli accertamenti eseguiti e dalle testimonianze raccolte, è emerso che l'incendio era scaturito dall'abbruciamento di residui vegetali (sarmenti della vigna), eseguito senza rispettare le norme e le precauzioni previste dalla normativa vigente, in quanto alla fine della giornata lavorativa, il fuoco era stato lasciato incustodito con braci ancora attive che a causa del vento hanno innescato l'incendio nella limitrofa area boscata.

È stato quindi segnalato un operaio agricolo di una azienda agricola per aver causato, per colpa, un incendio di bosco ceduo a prevalenza di specie quercine. È stata anche elevata, in applicazione della legge regionale di riferimento, anche una sanzione amministrativa di 120 euro per accensione di fuochi non in condizioni di sicurezza.