Ruba portafogli da un'auto, i carabinieri lo rintracciano grazie agli acquisti fatti

I carabinieri hanno denunciato un marocchino 22enne, domiciliato a Prato, dopo aver ricevuto la denuncia di un pratese che aveva subito il furto del suo portafogli dall’auto parcheggiata in viale della Repubblica.

L’identificazione del responsabile è avvenuta seguendo tempestivamente la dinamica degli acquisiti che questi stava effettuando in diverse tabaccherie del capoluogo utilizzando le carte di credito ed il bancomat trovati all’interno del portafoglio stesso.

In due occasioni i carabinieri non erano riusciti ad arrivare in tempo, ma nei pressi dell’ultimo esercizio visitato dal marocchino, dopo che in precedenza ne avevano acquisito le fattezze e la descrizione dalla visione dei filmati che lo ritraevano, realizzati dalle telecamere di sorveglianza dei negozi, lo hanno infine identificato e bloccato, nonché trovato in possesso della refurtiva e dei prodotti acquistati impropriamente. Dovrà rispondere di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento.