Lunedì 21 marzo si terrà il secondo incontro online con Simona Repole sul funzionamento della macchina comunale. L'incontro è organizzato dal gruppo consiliare "BuongiornoEmpoli" e "Montelupo è Partecipazione". Gli incontri soni aperti a tutti, chiedendo il link.

Sentiamo forte il bisogno di conoscenza e per questo abbiamo organizzato 5 giornate di approfondimento (di cui 4 online e una in presenza) sulla conoscenza della macchina comunale e nello specifico sul bilancio. Abbiamo il bisogno, e il diritto, di conoscere e sapere come vengono utilizzati i soldi di tutte le cittadine e cittadini dei nostri comuni: per quali progetti, quanti, per chi, a chi e perché.

Con queste iniziative, tenuta da un'esperta di finanza pubblica (Simona Repole) cercheremo di rispondere a tutte queste domande, per poter dare la possibilità a tutti di partecipare più attivamente alle decisioni della nostra amministrazione.

"La libertà è partecipazione" Giorgio Gaber

Gruppo consiliare"Buongiorno Empoli"

Gruppo consiliare "Montelupo è Partecipazione"