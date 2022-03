Staggia è più cardioprotetta con un nuovo defibrillatore

Inaugurata questa mattina, 19 marzo, dalla Misericordia di Staggia Senese, una nuova postazione di DAE Pubblico a Staggia di Poggibonsi, che si aggiunge a quella già esistente dal 2016 in via Romana.

"Il secondo defibrillatore pubblico a disposizione della comunità - spiegano dalla Misericordia - Il defibrillatore è stato acquistato grazie alle donazioni degli abitanti del rione Crocifisso, tra gli altri Paolo, Mirna e Marcello, nostri volontari promotori dell'iniziativa".

L’inaugurazione del nuovo defibrillatore si è svolta alla presenza dei cittadini, della Misericordia di Staggia, dell'amministrazione, della Misericordia di Poggibonsi, della Pubblica Assistenza, della Fratres e delle associazioni di Protezione Civile, Vab e Anpana.

"Grazie alla Misericordia e ai cittadini per aver promosso questa bella iniziativa popolare che ha portato sul territorio questo ulteriore strumento utile alla sicurezza di tutti - ha detto Enrica Borgianni, assessore alle Politiche Sociali - Grazie ai volontari di tante nostre associazioni per essere presenti e partecipi a questa inaugurazione che è anche occasione per ringraziare Lemo Politi che ha guidato la Misericordia di Staggia per decenni e per dare il benvenuto al nuovo Governatore Luigi Bruscoli".

La Misericordia si occuperà della gestione e della manutenzione del dispositivo e della formazione dei volontari soccorritori.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa