Studentessa 23enne invita amici nella casa in affitto, il proprietario l'aggredisce

La Divisione Anti Crimine della Questura di Pisa ha denunciato in stato di libertà un uomo di 75 anni per il reato di lesioni personali per aver afferrato violentemente per un braccio una sua affittuaria, studentessa universitaria di 23 anni, provocandole lesioni con prognosi di 3 giorni.

Il gesto violento dell’uomo sarebbe scaturito da un invito che la studentessa aveva rivolto ad alcuni suoi amici di trascorrere la serata presso l’appartamento dove abita in zona Porta a Lucca.

Il proprietario di casa, dopo aver impedito l’accesso agli amici della studentessa, è passato alle vie di fatto con la ragazza che cercava di far valere le sue ragioni.