Tempere e rifiuti di lavori edili, due denunce a Firenze

Continuano i controlli della Polizia Municipale contro l’abbandono di rifiuti. Negli scorsi giorni il Reparto di Rifredi ha denunciato due italiani, colti sul fatto mentre scaricavano nei cassonetti materiale proveniente da attività professionale e destinato alla discarica.

Si tratta di un 40enne del Mugello e di un 50enne fiorentino. Il primo è stato sorpreso da un auto civetta mentre da un autocarro scaricava un sacco di plastica in un cassonetto in via Panciatichi. Da un controllo gli agenti hanno scoperto che il veicolo conteneva ulteriori sei sacchi tutti contenenti polietilene derivante da lavorazione industriale. L’uomo, residente in un comune del Mugello, è risultato il legale rappresentante di un’azienda che si occupa della lavorazione della plastica con sede in un comune della provincia di Firenze. Da ulteriori accertamenti è emerso che il veicolo, di proprietà della società, non era iscritto all’Albo nazionale Ambientale per la gestione dei rifiuti e quindi non autorizzato al trasporto di scarti di lavorazione. Materiale e veicolo sono stati sequestrati mentre per l’uomo è scattata la denuncia per trasporto illecito e abbandono di rifiuti.

L’altro denunciato è un 50enne residente a Firenze che, insieme ad altre tre persone, è stato colto sul fatto dagli agenti del Reparto di Rifredi mentre scaricava alcuni sacchi neri di grosse dimensioni accanto ai cassonetti di via di Caciolle: complessivamente cinque sacchi contenenti polistirolo e polistirene derivanti da lavori edili. Dagli accertamenti effettuati dagli agenti l’uomo è risultato il titolare di un’impresa individuale con sede in un comune della provincia specializzata in lavori di imbiancatura. Una lavorazione compatibile con i rifiuti rinvenuti che però devono essere smaltiti in discarica autorizzata e non gettati nei cassonetti. Anche in questo caso, il veicolo non era iscritto all’albo Nazionale dei Gestori Ambientali e mancava il formulario di identificazione dei rifiuti. Anche per il 50enne è scattata la denuncia per trasporto illecito e abbandono di rifiuti, i sacchi e il mezzo sono stati sequestrati.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa