Ucraina, dall'Empolese a Leopoli mezzi delle Misericordie con generi alimentari e tanto altro

Una grande e bella risposta della cittadinanza empolese questa mattina, sabato 19 marzo 2022, era tutta al Centro di raccolta emergenza Ucraina nel piazzale del Berni a Sovigliana.

Grazie a ogni piccolo gesto di una umanità diffusa che caratterizza questo territorio, grazie al lavoro continuo dei volontari della Misericordia di Empoli e delle Misericordie tutte, sempre pronti, sono stati caricati nel piazzale del centro di raccolta: due articolati, un autocarro e altri furgoni della Misericordia di Certaldo. Direzione Leopoli.

Un corridoio che si è aperto direttamente con il Comune di Leopoli e dove tutti questi aiuti andranno, smistati tra i centri di accoglienza dell’arcivescovo di Leopoli e quelli dell’accoglienza municipale.

Ventiquattro pancali di derrate alimentari, materiale di ogni genere come coperte, materassini, tanti prodotti per bambini, igiene personale, farmaci e abbigliamento.

Una macchina di solidarietà che non si è mai fermata e che come dicono chi la vive ogni giorno ‘ogni emergenza resta attaccata alle mani’.



Alla grande risposta di un territorio che non si volta dall’altra parte e che non lo ha mai fatto, c’erano gli assessori del Comune di Empoli Valentina Torrini e Massimo Marconcini; il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia; Gionata Fatichenti, direttore dell’emergenza nazionale e responsabile nazionale delle Misericordie; Federico Chesi, protezione civile; Federico Berni e i volontari.



«Riempie il cuore vedere la grande quantità di prodotti che sono stati donati dal nostro territorio. Aiutare le persone che soffrono nel Mondo, accoglierle e tendere loro una mano è nostro dovere, sempre. Grazie alla Misericordia di Empoli e a tutti coloro che si sono impegnati nella raccolta e nella consegna», il commento di Valentina Torrini, a cui si aggiungono le parole di Marconcini: «un sentito ringraziamento ai volontari della Misericordia che come sempre si fanno trovare pronti, ai cittadini che hanno dato i loro aiuti e a Berni che ha fornito questa zona di stoccaggio per far arrivare alla popolazione in guerra i nostri aiuti. Davvero una gran bella cosa