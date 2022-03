Ha colpito con una coltellata un coetaneo prima di entrare in un locale. Un 18enne di Livorno è stato arrestato nella serata di sabato 19 marzo. Il fatto è avvenuto fuori da una discoteca livornese, non sono noti i motivi che hanno portato il 18enne a accoltellare il coetaneo. Personale della sicurezza è intervenuto per bloccarlo, poi la polizia è arrivata e lo ha arrestato. Il giovane dopo l'arresto è stato trasferito in carcere.