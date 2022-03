Si fingeva esattore e truffava aziende a Prato, denunciato

Girava per le ditte del macrolotto di Prato spacciandosi per esattore delle agenzie di vigilanza privata e induceva i titolari a farsi dare le mensilità dovute per il servizio. Un 50enne di Prato è stato dunque denunciato per truffa. L'uomo, con precedenti, aveva come vittime le aziende con titolari di origini cinesi: questi spesso cascavano nel tranello, salvo poi non riuscire a rintracciare il truffatore. I carabinieri sono entrati in azione e lo hanno individuato e denunciato. Alla sua identificazione si è giunti attraverso diversi servizi di vigilanza nelle aree produttive di Prato, infine attraverso il riconoscimento dell’uomo da parte delle vittime.