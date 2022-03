Ha preso fuoco un'abitazione a Molazzana nella tarda serata di sabato 19 marzo. L'incendio ha coinvolto una camera da letto e il tetto dell'abitazione, con i le persone occupanti l'abitazione stessa che sono usciti indenni. Il rogo si è sviluppato in una casa lungo via per Sant'Antonio. Sul posto i vigili del fuoco di Lucca e di Castelnuovo di Garfagnana, l'intervento si è completato nella notte.